Государству необходимо снижать долю в экономике, заявил Кудрин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Государству необходимо снижать долю в экономике РФ, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Конкуренция — я бы выделил из того, что обсуждалось. В этой части правительство не имеет пока никаких, я не слышал никаких заявлений смелых, кроме поддержки малого и среднего бизнеса, который, конечно, относится к этому, может быть. Но поддержка предпринимательства и снижение доли государства в экономике, о котором президент сказал в своем послании, — я знаю, насколько сдержанная сегодня позиция у правительства по вмешению (вмешательству – ред.) в доли компаний в экономике. Даже последние год-два у нас были шаги по увеличению доли государства в экономике за счет, в том числе, и покупок крупных компаний", — рассказал он.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.