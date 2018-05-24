С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Власти Челябинской области предлагают Китаю принять участие в строительстве скоростной железной дороги Челябинск-Екатеринбург, китайские партнеры пока не приняли решения, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский на ПМЭФ.

"Мы предлагаем нашим китайским партнерам рассмотреть нашу инициативу по строительству высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург, у них такие компетенции есть. Это было бы громким, ярким проектом, о котором можно было бы говорить, достойным называться совместным … Мы над этим работаем", — сказал он.

Он уточнил, что соответствующие встречи были в Сочи, и Китай проявлял интерес. Губернатор выразил надежду, что когда решение будет окончательным, "эти переговоры войдут в фазу реализации".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.