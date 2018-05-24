Титов поддержал создание госфонда для инфраструктуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов одобряет создание госфонда для инфраструктуры, но считает, что РФ должна выпускать гособлигации под конкретные проекты и взять валютные риски на себя.

В четверг первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в РФ в 2019 году планируется создать специальный фонд для финансирования инфраструктуры. Он может инвестировать до 3% ВВП.

"По инфраструктуре — конечно фонд нужен. Но вопрос в том, каковы должны быть дополнения и откуда взять средства для него и для других направлений майских указов. Мы говорили о том, что инфраструктура — это должны быть внутренние займы, за счет внутреннего фондового рынка. Пока не очень доверяют нашей среде, тем более инфраструктуре, это очень длинные инвестиции, не очень понятная окупаемость. Надо снять валютные риски", — сказал Титов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"На конкретные проекты надо выпускать эти бонды, облигации, номинированные в рублях, но которые погашаются по курсу на момент погашения, чтобы государство взяло на себя валютные риски. Если бы они выпустили такие бумаги, я думаю, они бы нашли огромное количество инвесторов", — сказал Титов.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.