Ущерб от паводка в Якутии превысит миллиард рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Власти Якутии предполагают, что ущерб от мощного паводка в регионе превысит 1 миллиард рублей, готовятся документы для обращения за федеральной помощью, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава республики Егор Борисов.
"Тридцать семь населенных пунктов подтоплено, более 1200 домов оказались в зоне бедствия, пострадали более 4 тысяч человек… По предварительным расчетам, ущерб будет более 1 миллиарда рублей. Ущерб считается после ухода воды, и он каждый день прибавляется… Из них 600 миллионов рублей-– наши дороги", — сказал Борисов.
Он отметил, что глобально паводок на реализацию инвестпроектов в регионе не повлиял. Сроки по некоторым из них могут чуть сдвинуться, но все они работают. Некоторые республиканские мероприятия, которые требуют затрат, будут перенесены или отменены.
Спасатели МЧС России во время ликвидации последстий разлива рек в Якутии. 16 мая 2018
"Мы собираем документы, будем обращаться (в федеральный центр), мы рассчитываем на помощь", — добавил Борисов, добавив, что подсчет ущерба еще не завершен.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
В четверг на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с Кристин Лагард. Директор-распорядитель МВФ рассказала, что была очень рада вернуться в Петербург и отметила, что ей удалось прогуляться по "парадному" центру города.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве, в первый день работы форума посетила стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня" и ответила на вопросы журналистов.
Первый вице-президент АО "Русская медная компания" Олег Сиенко, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
Первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Быстрицкий, председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай" "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия".
Медиагруппа "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили на форуме соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в России.
Йогин, филантроп и основатель фонда "Иша" Садхгуру выступил на пленарной сессии Сбербанка "Транзитный мир: что завтра?". Участники дискуссии обсуждали, как как адаптироваться к новой реальности и не потеряться в мире будущего, где многие задачи будет выполнять искусственный интеллект.
На полях форума Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.