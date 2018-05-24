Ущерб от паводка в Якутии превысит миллиард рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Власти Якутии предполагают, что ущерб от мощного паводка в регионе превысит 1 миллиард рублей, готовятся документы для обращения за федеральной помощью, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава республики Егор Борисов.

Из-за паводка в Якутии объявлен режим ЧС.

"Тридцать семь населенных пунктов подтоплено, более 1200 домов оказались в зоне бедствия, пострадали более 4 тысяч человек… По предварительным расчетам, ущерб будет более 1 миллиарда рублей. Ущерб считается после ухода воды, и он каждый день прибавляется… Из них 600 миллионов рублей-– наши дороги", — сказал Борисов.

Он отметил, что глобально паводок на реализацию инвестпроектов в регионе не повлиял. Сроки по некоторым из них могут чуть сдвинуться, но все они работают. Некоторые республиканские мероприятия, которые требуют затрат, будут перенесены или отменены.

© Фото : МЧС России Спасатели МЧС России во время ликвидации последстий разлива рек в Якутии. 16 мая 2018 © Фото : МЧС России Спасатели МЧС России во время ликвидации последстий разлива рек в Якутии. 16 мая 2018

"Мы собираем документы, будем обращаться (в федеральный центр), мы рассчитываем на помощь", — добавил Борисов, добавив, что подсчет ущерба еще не завершен.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.