ОЗК и Красноярский край расширят экспорт зерна в страны АТР

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. "Объединенная зерновая компания" и власти Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по увеличению экспорта на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается на сайте компании.

"На Петербургском международном экономическом форуме Акционерное Общество "Объединенная зерновая компания" подписало соглашение о сотрудничестве с Красноярским краем. Предмет соглашения — сотрудничество в сфере развития агропромышленного комплекса Красноярского края, организации взаимодействия в целях увеличения экспорта зерна на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — говорится в сообщении.

"АО "ОЗК" принимает на себя обязательства оказывать всестороннее содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям Красноярского края в заключении договоров и соглашений, направленных на увеличение реализации зерна. АО "ОЗК" также содействует привлечению инвесторов с целью реконструкции зерновых инфраструктурных объектов Красноярского края",- добавляется в сообщении.

В компании сообщили, что подобные соглашения подписаны с Курганской, Новосибирской, Амурской областями, Алтайским, Приморским и Хабаровским краями. Ожидается подписание такого соглашения с Омской областью. Суть проекта — создать новый логистический коридор — не через Юг России, а в направлении на Восток — и совершенно по-новому открыть рынок сбыта стран АТР. По оценке ОЗК, потенциал производства зерна в Красноярском крае около 2 миллионов тонн с объемом вывоза на экспорт до 0,5 миллиона тонн.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.