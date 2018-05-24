Дерипаска попросил власти закупать алюминий в госрезервы, сообщил источник

"Олег Дерипаска обратился в правительство и Росрезерв с предложением закупить алюминий в резервы, вопрос изучается", — сказал источник в кулуарах ПМЭФ.
Власти ранее говорили, что готовы оказывать поддержку попавшим под санкции США компаниям. Вместе с тем первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов говорил ранее, что правительство не планирует закупку в госрезервы алюминия или других металлов, за исключением золота.
США в начале апреля ввели новые санкции против России. Под них, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольный ему "Русал". После этого компания столкнулась с рядом проблем, в том числе связанных с остановками экспортных поставок алюминия.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
В четверг на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с Кристин Лагард. Директор-распорядитель МВФ рассказала, что была очень рада вернуться в Петербург и отметила, что ей удалось прогуляться по "парадному" центру города.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве, в первый день работы форума посетила стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня" и ответила на вопросы журналистов.
Первый вице-президент АО "Русская медная компания" Олег Сиенко, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
Первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Быстрицкий, председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай" "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия".
Медиагруппа "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили на форуме соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в России.
Йогин, филантроп и основатель фонда "Иша" Садхгуру выступил на пленарной сессии Сбербанка "Транзитный мир: что завтра?". Участники дискуссии обсуждали, как как адаптироваться к новой реальности и не потеряться в мире будущего, где многие задачи будет выполнять искусственный интеллект.
На полях форума Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума.
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