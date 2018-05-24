Дерипаска попросил власти закупать алюминий в госрезервы, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Олег Дерипаска обратился в правительство России с предложением о закупке алюминия в государственные резервы, сообщил журналистам источник в правительстве.

"Олег Дерипаска обратился в правительство и Росрезерв с предложением закупить алюминий в резервы, вопрос изучается", — сказал источник в кулуарах ПМЭФ.

Власти ранее говорили, что готовы оказывать поддержку попавшим под санкции США компаниям. Вместе с тем первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов говорил ранее, что правительство не планирует закупку в госрезервы алюминия или других металлов, за исключением золота.

США в начале апреля ввели новые санкции против России. Под них, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольный ему "Русал". После этого компания столкнулась с рядом проблем, в том числе связанных с остановками экспортных поставок алюминия.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.