Министр экономики Сирии рассказал о процессе восстановления страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Процесс восстановления Сирии, начиная с инфраструктуры, уже идет в настоящее время и развивается по мере освобождения новых территорий от террористов, сообщил РИА Новости министр экономики САР Мохаммад Самир Халиль.
По его словам, только за 2017 год на освобожденных территориях в Сирии было введено 20 тысяч предприятий для работы в стране.
Мохаммад Самир Халиль возглавляет сирийскую делегацию на XXII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.