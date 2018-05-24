Министр экономики Сирии рассказал о процессе восстановления страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Процесс восстановления Сирии, начиная с инфраструктуры, уже идет в настоящее время и развивается по мере освобождения новых территорий от террористов, сообщил РИА Новости министр экономики САР Мохаммад Самир Халиль.

"Процесс восстановления — это процесс, который продолжается рука об руку с борьбой с терроризмом. Это значит, что каждая осуществленная победа сирийской армии сопровождается восстановлением инфраструктуры — подачей электричества, воды и восстановлением систем канализации. Вместе с тем это сопровождается обеспечением государственных услуг, которые должны предоставляться государственными структурами… процесс идет на протяжении всех прошедших лет войны", — сказал министр.

По его словам, только за 2017 год на освобожденных территориях в Сирии было введено 20 тысяч предприятий для работы в стране.

Говоря об участии иностранных компаний, глава минэкономики подтвердил, что первостепенный приоритет в процессе восстановления Сирии будет отдан компаниям союзных государств.

Мохаммад Самир Халиль возглавляет сирийскую делегацию на XXII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.