Владимир Узун: инвестиции в образование — ключ к развитию регионов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Инвестиции в образование являются краеугольным камнем экономики регионов, заявил президент Группы компаний "Просвещение" Владимир Узун в ходе завтрака губернаторов на тему "Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее", который состоялся на ПМЭФ —2018.
"Для радикального улучшения качества образования в 8-11 классах нужна принципиально иная школьная инфраструктура, Современное оборудование недешево, обучение педагогов, способных работать в новой образовательной среде, также требует расходов, и эти расходы целесообразны лишь в больших школах — крупных образовательных комплексах, где приоритетом является предпрофессиональное инженерное образование, проектная и исследовательская работа", — сказал Узун.
По его словам, "Просвещение" готово реализовать совместно с государством проект по созданию эффективных школ.
"Мы возьмем на себя обязательства по управлению ими, гарантируя выпускникам высокие образовательные результаты. Это позволит школам стать лидерами и обеспечит приток человеческого капитала в экономику регионов", — резюмировал Узун.