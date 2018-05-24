Владимир Узун: инвестиции в образование — ключ к развитию регионов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Инвестиции в образование являются краеугольным камнем экономики регионов, заявил президент Группы компаний "Просвещение" Владимир Узун в ходе завтрака губернаторов на тему "Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее", который состоялся на ПМЭФ —2018.

Он напомнил, что в соответствии с новым майским указом президента России необходимо обеспечить вхождение России в десятку стран по качеству общего образования. По словам Узуна, которые цитирует пресс-служба "Просвещения", если российские четвероклассники признаны лучшими в мире по качеству чтения и понимания текста, то к завершению основного образования функциональная грамотность школьников ухудшается.

"Для радикального улучшения качества образования в 8-11 классах нужна принципиально иная школьная инфраструктура, Современное оборудование недешево, обучение педагогов, способных работать в новой образовательной среде, также требует расходов, и эти расходы целесообразны лишь в больших школах — крупных образовательных комплексах, где приоритетом является предпрофессиональное инженерное образование, проектная и исследовательская работа", — сказал Узун.

По его словам, "Просвещение" готово реализовать совместно с государством проект по созданию эффективных школ.

"Мы возьмем на себя обязательства по управлению ими, гарантируя выпускникам высокие образовательные результаты. Это позволит школам стать лидерами и обеспечит приток человеческого капитала в экономику регионов", — резюмировал Узун.