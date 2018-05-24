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Петербургский международный экономический форум

Беспилотный транспорт за семь лет станет реальностью, уверены в "Яндексе"

19:0524.05.2018
(обновлено: 19:12 24.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкКабина действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс. Архивное фотоКабина действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Использование беспилотного транспорта станет реальностью на горизонте семи лет, считает операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

Испытание российского беспилотного автомобиля. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Федерального дорожного агентства
Медведев рассказал о готовящихся испытаниях беспилотного транспорта

"Я думаю, что это будущее, когда вы сидите в беспилотном транспорте — произойдет в течение семи лет", — сказал он, выступая на ПМЭФ-2018.

"Яндекс" с 2016 года работает над проектом беспилотного автомобиля на основе собственных наработок из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В феврале прототип беспилотного автомобиля совершил успешную поездку по Москве.

Ранее в середине мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательное регулирование беспилотного транспорта в РФ планируется обеспечить в течение года.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Первый день работы ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ четверг на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с Кристин Лагард. Директор-распорядитель МВФ рассказала, что была очень рада вернуться в Петербург и отметила, что ей удалось прогуляться по "парадному" центру города.Президент РФ Владимир Путин и директор–распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне. 24 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В четверг на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с Кристин Лагард. Директор-распорядитель МВФ рассказала, что была очень рада вернуться в Петербург и отметила, что ей удалось прогуляться по "парадному" центру города.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве, в первый день работы форума посетила стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня" и ответила на вопросы журналистов.Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на стенде Международного информационного агентстваРоссия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве, в первый день работы форума посетила стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня" и ответила на вопросы журналистов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый вице-президент АО "Русская медная компания" Олег Сиенко, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первый вице-президент АО "Русская медная компания" Олег Сиенко, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетители у павильона АФК "Система" на Петербургском международном экономическом форуме.Посетители у павильона АФК Система на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посетители у павильона АФК "Система" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме.Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Быстрицкий, председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай" "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия".Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Быстрицкий, председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай" "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступила на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.Певица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Полина Гагарина выступила на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТоржественное открытие Петербургского международного экономического форума состоялось в четверг в 13.00 по местному времени.Участники во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Торжественное открытие Петербургского международного экономического форума состоялось в четверг в 13.00 по местному времени.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМедиагруппа "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили на форуме соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в России.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медиагруппа "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили на форуме соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в России.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЙогин, филантроп и основатель фонда "Иша" Садхгуру выступил на пленарной сессии Сбербанка "Транзитный мир: что завтра?". Участники дискуссии обсуждали, как как адаптироваться к новой реальности и не потеряться в мире будущего, где многие задачи будет выполнять искусственный интеллект.Йогин, мистик, основатель фонда «Иша» Садхгуру на пленарной сессии Сбербанка Транзитный мир: что завтра? в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Максим Блинов
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Йогин, филантроп и основатель фонда "Иша" Садхгуру выступил на пленарной сессии Сбербанка "Транзитный мир: что завтра?". Участники дискуссии обсуждали, как как адаптироваться к новой реальности и не потеряться в мире будущего, где многие задачи будет выполнять искусственный интеллект.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Новые механизмы инвестиционной политики: "Локомотивы роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники панельной сессии "Новые механизмы инвестиционной политики: "Локомотивы роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа полях форума Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).Исполнительный директор Huawei Technologies Co.,Ltd. Го Пин и президент, председатель правления ОАО Сбербанк России Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На полях форума Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума.Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера (справа) во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГенеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиостудии Sputnik.Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиорубке Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиостудии Sputnik.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.Участник Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники дискуссии "Будущее рынков труда" в конференц-зале Петербургского международного экономического форума.Участники дискуссии Будущее рынков труда в конференц-зале Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники дискуссии "Будущее рынков труда" в конференц-зале Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
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