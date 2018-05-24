Беспилотный транспорт за семь лет станет реальностью, уверены в "Яндексе"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Использование беспилотного транспорта станет реальностью на горизонте семи лет, считает операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

"Я думаю, что это будущее, когда вы сидите в беспилотном транспорте — произойдет в течение семи лет", — сказал он, выступая на ПМЭФ-2018.

"Яндекс" с 2016 года работает над проектом беспилотного автомобиля на основе собственных наработок из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В феврале прототип беспилотного автомобиля совершил успешную поездку по Москве.

Ранее в середине мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательное регулирование беспилотного транспорта в РФ планируется обеспечить в течение года.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.