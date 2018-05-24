Слащева рассказала о новых сериалах "Союзмультфильма"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Премьера сериала "Циферки" состоится летом, а осенью покажут первые серии проектов "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку", заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Ранее пресс-служба "Союзмультфильма" сообщала, что студия запустила в производство семь сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию. Это "Пластилинки" и "Оранжевая корова", сериал "Богатырята", "Зебра в клеточку" и другие. Также в производстве находятся два полнометражных фильма.
"Уже летом этого года вы увидите первые серии (много, я думаю, что уже первых десять серий двухминутных) сериала "Циферки". Это сериал для самых маленьких, это обучающий сериал для детей возраста 2-3 лет. Он сделан в технике семейной анимации, поэтому дети сами смогут посмотреть его и начать лепить такие цифры, из цифр разные другие фигурки. Это очень симпатичный сериал, десять серий по две минуты будут готовы в июле этого года", — сказала Слащева.
По ее словам, к июлю этого года будут готовы пять серий сериала "Пиратская школа", который заявлен в основном конкурсе престижного анимационного фестиваля в Анси. Осенью зрители увидят несколько эпизодов сериала "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку".
"К концу года несколько серий, тоже, наверное, три-четыре серии, сериала "Петя и волк". То есть на самом деле до конца года все зрители увидят все запущенные сериалы, а еще сериал "Богатырята", который делается в технике 3D", — заключила собеседница агентства.
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