Слащева рассказала о новых сериалах "Союзмультфильма"

Председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

Председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Премьера сериала "Циферки" состоится летом, а осенью покажут первые серии проектов "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку", заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Ранее пресс-служба "Союзмультфильма" сообщала, что студия запустила в производство семь сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию. Это "Пластилинки" и "Оранжевая корова", сериал "Богатырята", "Зебра в клеточку" и другие. Также в производстве находятся два полнометражных фильма.

"Уже летом этого года вы увидите первые серии (много, я думаю, что уже первых десять серий двухминутных) сериала "Циферки". Это сериал для самых маленьких, это обучающий сериал для детей возраста 2-3 лет. Он сделан в технике семейной анимации, поэтому дети сами смогут посмотреть его и начать лепить такие цифры, из цифр разные другие фигурки. Это очень симпатичный сериал, десять серий по две минуты будут готовы в июле этого года", — сказала Слащева.

По ее словам, к июлю этого года будут готовы пять серий сериала "Пиратская школа", который заявлен в основном конкурсе престижного анимационного фестиваля в Анси. Осенью зрители увидят несколько эпизодов сериала "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку".

"К концу года несколько серий, тоже, наверное, три-четыре серии, сериала "Петя и волк". То есть на самом деле до конца года все зрители увидят все запущенные сериалы, а еще сериал "Богатырята", который делается в технике 3D", — заключила собеседница агентства.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.