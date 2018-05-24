Вице-премьер Акимов рассказал о позиции правительства по криптовалютам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Новый вице-премьер по цифровой экономике, транспорту и связи Максим Акимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о позиции правительства РФ по криптовалютам и законопроекту "О цифровых финансовых активах". В частности, по его словам, российские власти не ставят задачу запретить криптовалюты.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Думу были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

"Позиция правительства на этапе работы с инициаторами законопроекта, мы активно, естественно, коммуницировали в рамках реализации программы "Цифровая экономика", на базе центра компетенций "Сколково", рабочей группы в Минфине, в Банке России. Позиция конструктивная, она такая поддерживающая. Есть, соответственно, замечания, которые можно ко второму чтению учесть", — сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что считает очень важным и сбалансированным данный законопроект с точки зрения вопроса финансовой безопасности. Баланс, по его словам, необходим, чтобы "дать работать судебной системе, чтобы дать работать правоприменителям и правоохранительным органам, защитить людей, не допустить перегрева, но самое главное — не блокировать развитие новых форм привлечения капитала на базе краудфандинга с помощью выпуска цифровых финансовых инструментов".

"Мне кажется, что мы очень близки к тому, чтобы найти этот баланс…. Есть вещи, на которые точно Банк России и Минфин не согласны, но я думаю, что это очень здоровый баланс", — отметил вице-премьер.