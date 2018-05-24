Совершеннолетие в России должно наступать в 21 год, считают в Минздраве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Совершеннолетие в России должно наступать в 21 год, до этого момента для людей должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а осмотры должен проводить педиатр, заявила РИА Новости замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила о перспективе продления периода детства до 25-30 лет.

"Нам, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но нам хотя бы 21 год в России сделать, как, например, в США и в Европе. До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 — очень большая разница", — заявила Яковлева в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Она добавила, что долголетие должно начинаться с рождения, это закладка здоровья на много лет. Собеседница агентства также напомнила, что до 18 лет россияне лечатся у педиатра. "Детство мы берем в кавычки — это не о том, что нужно на горшок садиться. Мы в этот период говорим: "Не пей, не кури", и с человеком работают педиатры, это не терапевты, они работают с лаской, добротой, больше времени уделяют", — сказала Яковлева.

Собеседница агентства напомнила, что болезни сердечно-сосудистой системы "помолодели". "У нас даже в 30, 35, 40 лет инфаркт миокарда. Это что такое? Они должны после 60 быть. Нам нужно, чтобы как можно дольше они не развивались, а если развивались, то в легкой форме", — подчеркнула Яковлева.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.