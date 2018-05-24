С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Ливийцы считают Россию неотъемлемой частью процесса политического урегулирования в стране, заявил глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов.
"Сегодня ливийцы нам доверяют. Ливийцы говорят, что Россия является неотъемлемой частью процесса политического урегулирования в Ливии", — сказал Деньгов на ПМЭФ.
По его словам, сегодня в Ливии существует много сфер, где Россия может помочь и одновременно иметь дивиденды.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.