С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Ливийцы считают Россию неотъемлемой частью процесса политического урегулирования в стране, заявил глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов.

"Сегодня ливийцы нам доверяют. Ливийцы говорят, что Россия является неотъемлемой частью процесса политического урегулирования в Ливии", — сказал Деньгов на ПМЭФ.

По его словам, сегодня в Ливии существует много сфер, где Россия может помочь и одновременно иметь дивиденды.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице страны Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.