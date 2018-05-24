Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Бриджит во время встречи. 24 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Бриджит во время встречи. 24 мая 2018

СТРЕЛЬНА, 24 мая — РИА Новости. Отношения России и Франции развиваются, несмотря на сложности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин на встрече с президентом Франции Эмануэлем Макроном поблагодарил его за то, что тот принял приглашение приехать в Санкт-Петербург и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы используем эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить и о двухсторонних отношениях. Отношения развиваются, несмотря на все сложности сегодняшнего дня", — заявил российский лидер.

Путин отметил, что торговый оборот между РФ и Францией растет и по итогам 2017 года увеличился почти на 25%. "И в первые месяцы этого года рост продолжается", — подчеркнул он.