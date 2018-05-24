В МИД хотят видеть позитивную роль США в ливийском урегулировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. России хотелось бы, чтобы США играли позитивную роль в урегулировании ливийской проблемы, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Нам бы хотелось, конечно, и чтобы американцы, может быть, вносили более весомый позитивный вклад в решение межливийских проблем. Но, насколько мы слышали и последние заявления президента (США Дональда — ред.) Трампа, особого интереса к Ливии нет", — сказал он на ПМЭФ.

Богданов добавил, что необходимо углублять точки соприкосновения и находить баланс интересов между всеми сторонами конфликта в Ливии.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.