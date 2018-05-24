С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. ЦБ РФ будет с подозрением относиться к любым попыткам анонимного использования криптовалют, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"К криптовалютам мы относимся с большой настороженностью, потому что там есть опасности с двух сторон, и они реализуются. Это не теоретические опасности", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах ПМЭФ.

Она пояснила, что, во-первых, это "высокоспекулятивное, высоковолатильное нечто". "Это, конечно, не способ надежного сбережения, инвестирования. Многие могут быть просто обмануты перспективами быстрого обогащения", — пояснила глава ЦБ.

Во-вторых, по ее словам, криптовалюты часто используются для отмывания незаконных средств. "Это нас не может не беспокоить, поэтому мы финансовую систему с самого начала предупредили и остаемся на этих позициях: любую попытку использовать мы будем рассматривать как непонятный анонимный источник. Банки должны знать своих клиентов и понимать, что за операцию они финансируют". — сказала Набиуллина.