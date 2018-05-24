Фурсенко призвал не использовать природу как девушку по вызову

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко призвал не использовать природу как девушку по вызову, а понимать, что люди — это ее часть.

Выступая на панельной сессии в рамках ПМЭФ "Природоподобные технологии — ответ на большие вызовы", Фурсенко призвал "перейти к другой логике нашего сосуществования с природой".

"Мы должны научиться, мы должны понимать, как жить в мире с природой, не использовать ее как, извините, девушку по вызову", — сказал помощник президента, отметив, что нужно воспринимать ее как партнера, "понимая, что мы часть природы".

"А это означает, что мы должны вернуться на другом уровне, в другом качестве к тому, как мы должны строить будущее науки, будущее технологий", — заявил Фурсенко.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.