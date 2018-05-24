Путин рассказал о характере сотрудничества России и Китая

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя КНР Ван Цишань во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне. 24 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя КНР Ван Цишань во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне. 24 мая 2018

СТРЕЛЬНА, 24 мая — РИА Новости. Китая для РФ является самым крупным торгово-экономическим партнером, взаимодействие между странами приобрело беспроцентно широкий характер, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Вань Цишанем.

"Спасибо, что вы приняли наше приглашение, приехали в Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Делегация является самой представительной, около 200 человек, насколько мне известно. Это и естественно, потому что Китай для России — самый крупный торгово-экономический партнер", — сказал Путин.

Президент РФ также передал наилучшие пожелания и благодарность председателю КНР Си Цзиньпину.

"Китайско-российское взаимодействие приобрело беспрецедентно высокий и качественный характер", — добавил Путин.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.