Сбербанк и Банк МСП договорились о поддержке бизнесменов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сбербанк и Банк поддержки малого и среднего предпринимательства договорились поддерживать сельскохозяйственные кооперативы, работающие или зарегистрированные в моногородах, а также предпринимателей на Дальнем Востоке, сообщает в четверг пресс-служба Сбербанка.

Подписание соглашение состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и председатель правления АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") Дмитрий Голованов.

"У малых и средних предприятий, которые являются опорой экономики каждой страны и должны стать в ближайшем будущем опорой России, проблем должно быть меньше всего. А у тех МСП, которые работают в приоритетных для государства областях или регионах, проблем не должно быть в принципе. Для того чтобы прийти к такому положению вещей, мы и заключаем это соглашение", — приводит пресс-служба слова Попова.

Соглашение определяет основные направления сотрудничества банков: обмен информацией, использование и развитие специализированных программ или продуктов для оказания совместно или в отдельности финансовой и нефинансовой адресной поддержки МСП и компаний, образующих инфраструктуру этой поддержки.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.