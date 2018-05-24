Замглавы КНР приехал в Петербург подготовить встречу Путина и Си Цзиньпина

СТРЕЛЬНА, 24 мая — РИА Новости. Заместитель председателя КНР Ван Цишань сообщил, что одной из целей его визита в Петербург является подготовка встречи президент России и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите ШОС, который пройдет в Китае.

"Помимо того, чтобы оказать поддержку Петербургскому международному экономическому форуму, целью моего визита является подготовка вашей встречи с лидером КНР на саммите ШОС", — сказал Ван Цишань встрече с Путиным.

Саммит ШОС пройдет в Китае в июне этого года.