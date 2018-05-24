Кудрин назвал самую коррупционную сферу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Новый глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин видит много коррупционных признаков в сфере госзакупок. Контрольное ведомство планирует решительные шаги в этой сфере в ближайшие два-три года, сообщил он журналистам.

"Самая серьезная болевая точка у нас в стране в части коррупции — это государственные закупки… Я вижу много признаков коррупционных в этой сфере… Поэтому с участием Счетной палаты, Минфина мы сделаем там решительные шаги в ближайшие 2-3 года", — сказал Кудрин в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.