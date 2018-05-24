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Петербургский международный экономический форум

Титов обсудил с Путиным гарантии предпринимателям из "лондонского списка"

15:1524.05.2018
(обновлено: 15:16 24.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБорис Титов на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018. Архивное фотоБорис Титов на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту РФ Владимиру Путину юридический путь, гарантирующий безопасное возвращение в Россию скрывающихся за рубежом от преследования правоохранительных органов предпринимателей, и глава государства дал необходимые поручения следственным органам и прокуратуре, рассказал Титов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Борис Титов. Архив
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Титов рассказал о давлении на российских бизнесменов в Британии

"Мы с президентом обсуждали тему наших лондонских списков. Мы обсудили юридический путь, как этих людей можно вернуть. И он дал поручение следственным органам, прокуратуре. Мы выработали путь. Если государство его примет, то это будет означать достаточность гарантий для того, чтобы они вернулись", – сказал бизнес-омбудсмен.

В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые хотели бы вернуться на родину при условии, что они не попадут под арест. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами. В середине марта Титов сообщил о передаче президенту РФ полной версии этого так называемого "лондонского списка".

Титов отметил, что многие предприниматели в этом списке официально находятся в розыске. "Они пишут заявление о том, что хотят вернуться. Мы им (следственным органам – ред.) даем адреса этих людей, уже многие это сделали. В Британии, в Греции – они в разных странах. Поэтому исчезает сам мотив их поиска. Розыск завершается, опять назначается следователь, который меняет меру пресечения с ареста на обязательство явки", — объяснил Титов суть своих предложений.

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Титов пообщался с бизнесменами из "лондонского списка"

Главное в этой схеме – гарантии отсутствия дальнейшего преследования для вернувшихся бизнесменов, и бизнес-омбудсмен уверен, что такие гарантии есть. "Если президент написал поручения, то думаю, что да", — сказал Титов, отвечая на вопрос, гарантируют ли президент и следственные органы, что вернувшимся бизнесменам не грозит преследование.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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