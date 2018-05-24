Титов обсудил с Путиным гарантии предпринимателям из "лондонского списка"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту РФ Владимиру Путину юридический путь, гарантирующий безопасное возвращение в Россию скрывающихся за рубежом от преследования правоохранительных органов предпринимателей, и глава государства дал необходимые поручения следственным органам и прокуратуре, рассказал Титов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Мы с президентом обсуждали тему наших лондонских списков. Мы обсудили юридический путь, как этих людей можно вернуть. И он дал поручение следственным органам, прокуратуре. Мы выработали путь. Если государство его примет, то это будет означать достаточность гарантий для того, чтобы они вернулись", – сказал бизнес-омбудсмен.

В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые хотели бы вернуться на родину при условии, что они не попадут под арест. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами. В середине марта Титов сообщил о передаче президенту РФ полной версии этого так называемого "лондонского списка".

Титов отметил, что многие предприниматели в этом списке официально находятся в розыске. "Они пишут заявление о том, что хотят вернуться. Мы им (следственным органам – ред.) даем адреса этих людей, уже многие это сделали. В Британии, в Греции – они в разных странах. Поэтому исчезает сам мотив их поиска. Розыск завершается, опять назначается следователь, который меняет меру пресечения с ареста на обязательство явки", — объяснил Титов суть своих предложений.

Главное в этой схеме – гарантии отсутствия дальнейшего преследования для вернувшихся бизнесменов, и бизнес-омбудсмен уверен, что такие гарантии есть. "Если президент написал поручения, то думаю, что да", — сказал Титов, отвечая на вопрос, гарантируют ли президент и следственные органы, что вернувшимся бизнесменам не грозит преследование.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.