Орешкин рассказал, какие проекты могут профинансировать из нового госфонда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, какие проекты могут претендовать на финансирование из нового инфраструктурного госфонда.

В четверг первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в РФ в 2019 году планируется создать специальный фонд для финансирования инфраструктуры. Он может инвестировать до 3% ВВП.

По словам Орешкина, при отборе проектов нужно четко понимать их дальнейшую эффективность, насколько каждому рублю, инвестированному из федерального бюджета, будут соответствовать привлеченные частные средства. "Не нужно строить бесполезную инфраструктуру, которая не ведет к возникновению жизни вокруг", — подчеркнул министр в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ПМЭФ.

Иная история, по его словам, со строительством инфраструктуры для отдельно стоящих предприятий. Например, сейчас начинает реализовываться крупный проект в Сибири, который требует строительства железнодорожной магистрали Кызыл-Курагино. По словам главы МЭР, таких проектов считанное количество и по ним ведется отдельная работа. Такого рода проекты "упаковываются" в единый пакет, это пример государственно-частного партнерства.

Правильно отобранные проекты в конечном итоге будут способствовать ускорению экономического роста, таким образом, несмотря на краткосрочное увеличение долга за счет привлечения заимствований, через 10 лет РФ может оказаться в ситуации, когда соотношение долга к ВВП будет даже ниже, чем сейчас, уверен Орешкин. В частности, по словам главы МЭР, министерство планирует работать над привлечением средств Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для финансирования проектов. В АБИИ, по словам Орешкина, РФ может получить внешние заимствования по низкой стоимости. Средства могут быть привлечены в одной из мировых валют.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

