Орешкин рассказал, какие проекты могут профинансировать из нового госфонда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, какие проекты могут претендовать на финансирование из нового инфраструктурного госфонда.
По словам Орешкина, при отборе проектов нужно четко понимать их дальнейшую эффективность, насколько каждому рублю, инвестированному из федерального бюджета, будут соответствовать привлеченные частные средства. "Не нужно строить бесполезную инфраструктуру, которая не ведет к возникновению жизни вокруг", — подчеркнул министр в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ПМЭФ.
Иная история, по его словам, со строительством инфраструктуры для отдельно стоящих предприятий. Например, сейчас начинает реализовываться крупный проект в Сибири, который требует строительства железнодорожной магистрали Кызыл-Курагино. По словам главы МЭР, таких проектов считанное количество и по ним ведется отдельная работа. Такого рода проекты "упаковываются" в единый пакет, это пример государственно-частного партнерства.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.