В МЭР сообщили, когда Россия может повысить пошлины на товары из США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Россия может ввести ответные ограничения в отношении американских товаров в ближайшие месяцы, сообщил замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев.

Ранее в четверг Груздев заявил РИА Новости, что Россия до 20 июня определит перечень товаров США, на которые введет пошлины в качестве ответной меры и уведомит об этом ВТО. Россия на этой неделе уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин на товары США на 537,6 миллиона долларов в год.

"Товары — это следующий шаг. Мы приступаем как раз к этому уведомлению, сейчас у нас межведомственная проработка. Наши ответы должны быть в рамках ВТО, мы действуем в рамках сроков, предусмотренных регламентом. В течение месяца нужно направить наши предложения в ВТО", — сказал Груздев журналистам в рамках ПМЭФ. Он не стал комментировать, каких товаров могут коснуться ограничения.

Замминистра пояснил, что речь идёт не о запрете товаров, а об отмене уступок, которые взяла на себя Россия как член ВТО, в размере ущерба от действий США по повышению пошлин на сталь и алюминий. Отвечая на вопрос, когда ограничения могут вступить в силу, он сказал: "Это не длительный процесс, то есть речь идёт о ближайших месяцах".

"Что вызывает у меня уверенность в правильности наших действий, это то, что все больше стран используют этот механизм изъятий и подают голос, что они не согласны с такой политикой США", — заключил Груздев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.