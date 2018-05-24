Правительство будет следить за ситуацией с зарплатами бюджетников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Правительство России будет активно мониторить и при необходимости принимать меры по ситуации с заработными платами бюджетников, заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас мы будем активно мониторить и при необходимости принимать меры по ситуации с заработными платами бюджетникам, потому что стоит задача удержания тех параметров, которые были достигнуты в первом квартале 2018 года, которые вытекали из тех самых майских указов президента 2012 года. В ближайшее время будем проводить соответствующие селекторные совещания с регионами, потому что основная работа в данном случае осуществляется там", — сказала Голикова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.