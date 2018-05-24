Президент ЦАР назвал Россию мировой моделью успеха

Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Россия является мировой моделью успеха, полагает президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера.

"Россия является моделью успеха, который развивается во всем мире благодаря тем качествам, которые составляют основу и мощь этой страны. Естественно, история Российской Федерации наш также очень сильно впечатляет", — сказал он на открытии ПМЭФ.

Президент также от имени народа ЦАР выразил благодарность за теплый прием делегации.

"Конечно же, это является явным свидетельством прекрасных отношений дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Центральноафриканской республикой", — добавил политик.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.