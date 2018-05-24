Снижение акцизов на топливо не понизит цены на бензин, заявили в Минфине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Снижение акцизов на топливо в РФ при нынешних ценах на нефть и курсе рубля не снизит цены на бензин и дизтопливо, но остановит рост, прокомментировал РИА Новости директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

"К отсутствию роста. К снижению цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти", — ответил Сазанов на соответствующий вопрос.

Вице-премьер Дмитрий Козак в среду сообщил, что власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.