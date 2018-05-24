Силуанов рассказал о госпомощи компаниям, пострадавшим от санкций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Государство будет помогать компаниям, попавших в сложную ситуацию из-за санкций, содействовать им в открытии новых рынков и сбыте продукции, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Государство здесь не стоит в стороне и будет помогать компаниям, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Но рынки сбыта — безусловно перенастраиваются в другие части света, в том числе и Китай… И безусловно мы не будем сидеть сложа руки и будем содействовать в том, чтобы открывать новые рынки, содействовать в стимулировании сбыта продукции", — сказал Силуанов, выступая на сессии ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.