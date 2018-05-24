Набиуллина заявила о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России остается умеренно жесткой, есть люфт для снижения ставки, прогноз регулятора говорит, что ставку повышать не придется — это нежелательный вариант для экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил ранее в четверг, что будет создан новый бюджетный фонд для инфраструктурных инвестиций, который станет одним из источников для роста экономики РФ. По его словам, он будет сформирован за счёт привлечения Минфином РФ денег с рынка, но это не приведет к росту госдолга.
"Даже если будут инфляционные эффекты от всех вариантов, которые предлагаются по источникам расходов, мы считаем, что они находятся в пределах управляемых рисков. Мы своей процентной политикой сможем обеспечить достижение таргета по инфляции, тем более у нас политика остаётся умеренно-жёсткой, у нас есть люфт по снижению ставки по нейтральной политике", — сказала Набиуллина, выступая на сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.