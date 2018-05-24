Кудрин заявил о рисках падения цены на нефть до $50 за баррель

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о рисках снижения цены на нефть до 50 долларов за баррель в ближайшие три года.

"Понятно, что сейчас высокая цена на нефть, начался рост и вроде резервы тратить мы не будем, но цена может через год, два или три снова стать 50 долларов. Это первый большой риск", —заявил Кудрин, выступая на сессии ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.