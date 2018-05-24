В России создадут фонд для финансирования инфраструктуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Специальный фонд для финансирования инфраструктуры планируется создать в РФ в 2019 году, он может инвестировать до 3% ВВП, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Начиная с 2019 года мы создаём специальный фонд и будем создавать фонд, который в течение шестилетнего периода может быть порядка 3% ВВП с тем, чтобы массированно увеличивать государственные вложения в эту часть экономики, которая потом, конечно, простимулирует частный бизнес. Это наша сейчас задача", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.