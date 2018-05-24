Глава "Ростелекома" ждет, что Минцифра займется цифровой экономикой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский ожидает, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ активно займется программой "Цифровая экономика".
Он полагает, что Россия несильно отстала в цифровом развитии экономики от ведущих стран мира.
"Наше отставание с лидерами небольшое, несколько лет, поэтому это не страшно, а по уровню проникновения интернета мы вообще одни из лидеров в мире", — сказал глава "Ростелекома".
Он высоко оценил результаты работы Николая Никифорова на посту главы Минкомсвязи.
"Нам было очень комфортно с Николаем Никифоровым. Он был нацелен на результат, но все меняется. Я считаю, что он много полезного сделал. Всегда можно говорить, что можно было бы сделать больше, но это все так — оглядываясь назад", — сказал Осеевский.