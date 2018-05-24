Глава "Ростелекома" ждет, что Минцифра займется цифровой экономикой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский ожидает, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ активно займется программой "Цифровая экономика".

"Мы ждем, что с изменением названия (Минкомсвязи — ред.) и акценты отчасти поменяются. Конечно, мы ждем, что министерство будет активно заниматься реализацией программы ("Цифровая экономика" — ред.) и ее развитием во взаимодействии с сообществом. Есть много дискуссионных тем, о которых надо начинать говорить — одну из них я завтра предложу для дискуссии", — сказал Осеевский в кулуарах ПМЭФ-2018.

Он полагает, что Россия несильно отстала в цифровом развитии экономики от ведущих стран мира.

"Наше отставание с лидерами небольшое, несколько лет, поэтому это не страшно, а по уровню проникновения интернета мы вообще одни из лидеров в мире", — сказал глава "Ростелекома".

Он высоко оценил результаты работы Николая Никифорова на посту главы Минкомсвязи.

"Нам было очень комфортно с Николаем Никифоровым. Он был нацелен на результат, но все меняется. Я считаю, что он много полезного сделал. Всегда можно говорить, что можно было бы сделать больше, но это все так — оглядываясь назад", — сказал Осеевский.