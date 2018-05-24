"Ростелеком" готов участвовать в проекте спутниковой системы "Эфир"

С-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. "Ростелеком" готов участвовать в проекте Роскосмоса "Эфир" по покрытию поверхности Земли спутниковым интернетом в части наземной инфраструктуры, ведет обсуждение, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ПМЭФ.

"Мы активно обсуждаем (этот проект — ред.) с Роскосмосом, потому что, кроме того, чтобы запустить спутники, надо, чтобы вся эта информация на Земле принималась, передавалась назад. Поэтому если он будет поддержан правительством, то, конечно, "Ростелеком", будет создавать всю необходимую наземную инфраструктуру", — сказал Осеевский.

Он отметил, что проект, в первую очередь, необходим для обеспечения интернетом труднодоступных и удаленных территорий. "Технические возможности спутниковой связи все равно не сравнимы с оптикой. Поэтому это решение (Роскосмоса — ред.), в первую очередь, для труднодоступных, малонаселенных территорий, где нужно действительно обеспечить качественный доступ в интернет, но экономически оптику проводить туда очень и очень дорого", — сказал Осеевский.

"Этот проект правильный, мир по этому пути идет… а уж есть ли у нас технические возможности или нет — если не ставить цели, то и решения не будет", — сказал Осеевский.

В начале мая Роскосмос сообщил, что планирует реализовать проект создания национальной системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных. Проект будет назван "Эфир", он призван конкурировать с системой, создаваемой Илоном Маском. На его реализацию требуется около 300 миллиардов рублей, средства планируется привлечь из внебюджетных источников, говорил заместитель гендиректора компании "Российские космические системы" (РКС) Евгений Нестеров.

Ежегодно планируется запускать по несколько десятков спутников. В эксплуатацию система будет введена к 2025 году, срок существования каждого спутника составит 5-8 лет. РКС 23 мая представили проект "Эфир". Согласно базовому варианту проектного облика, система должна состоять из 288 спутников на орбите высотой 870 километров. Создание системы потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.