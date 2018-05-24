"Ростелеком" готов участвовать в проекте спутниковой системы "Эфир"

С-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. "Ростелеком" готов участвовать в проекте Роскосмоса "Эфир" по покрытию поверхности Земли спутниковым интернетом в части наземной инфраструктуры, ведет обсуждение, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ПМЭФ.
"Мы активно обсуждаем (этот проект — ред.) с Роскосмосом, потому что, кроме того, чтобы запустить спутники, надо, чтобы вся эта информация на Земле принималась, передавалась назад. Поэтому если он будет поддержан правительством, то, конечно, "Ростелеком", будет создавать всю необходимую наземную инфраструктуру", — сказал Осеевский.
Он отметил, что проект, в первую очередь, необходим для обеспечения интернетом труднодоступных и удаленных территорий. "Технические возможности спутниковой связи все равно не сравнимы с оптикой. Поэтому это решение (Роскосмоса — ред.), в первую очередь, для труднодоступных, малонаселенных территорий, где нужно действительно обеспечить качественный доступ в интернет, но экономически оптику проводить туда очень и очень дорого", — сказал Осеевский.
"Этот проект правильный, мир по этому пути идет… а уж есть ли у нас технические возможности или нет — если не ставить цели, то и решения не будет", — сказал Осеевский.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.