Силуанов призвал увеличить инвестиции в ВВП для экономического роста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Для роста экономики РФ до среднемирового уровня в 3% уровень инвестиций в ВВП должен достичь 25%, считает первый вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов.

"Уровень инвестиций у нас чуть больше 21% ВВП, 21,5%. Для того, чтобы расти около 3%, нам нужно увеличить этот показатель, как минимум, до 25%", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.