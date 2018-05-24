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Петербургский международный экономический форум

Эксперты оценили размер иностранных инвестиций в России в 2017 году

09:1124.05.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-ПетербургеНа Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Иностранные инвесторы в 2017 году вложили средства в рекордное количество проектов на территории России — 238, свидетельствует исследование инвестиционной привлекательности России от компании EY, презентованное в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Количество проектов с иностранными инвестициями в России в 2017 году стало самым большим за все время проведения исследования — с 2010 года. В прошлом году иностранцы проинвестировали на 33 проекта больше, чем годом ранее. Таким образом, темпы роста составили 16%, что значительно опережает результат 2016 года (2%).

Как и в 2016 году, в прошлом году зарубежные инвесторы вкладывали средства преимущественно в развитие новых производственных мощностей (202 проекта) в России, а не в расширение уже существующего бизнеса (36 проектов).

"В очередной раз производство стало главной отраслью российской экономики с наибольшим числом проектов c участием прямых иностранных инвестиций. Их количество за год увеличилось на 18 проектов и составило 127. За прошедший год более чем в 1,5 раза выросло число проектов в отрасли энергетики – с 15 в 2016 году до 26 в 2017 году. Количество проектов в сфере финансовых услуг и услуг для бизнеса увеличилось более чем в два раза – с четырех до 10 в 2017 году", — прокомментировал управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

По его словам, в отрасли транспорта и коммуникаций ситуация практически не изменилась: в 2017 году на нее приходился 31 проект. В сельском хозяйстве наблюдалось небольшое снижение — до 38 проектов в 2017 году с 41 проекта в 2016 году.

Восток

Страны Азии проявили большой интерес к российской экономике — их присутствие увеличилось более чем в 2,5 раза, отметил Ивлев. Если в 2016 году в целом на страны Азиатского региона приходилось только 30 проектов, то в 2017 году их количество достигло 76.

Топ-10 стран, инвестирующих в Россию, впервые возглавил Китай. Число китайских проектов в РФ выросло более чем в 3,5 раза – с девяти в 2016 году до 32 в 2017 году. Это самый высокий показатель для инвесторов из Китая за все время проведения исследования, отметил эксперт.

В десятку крупнейших инвесторов впервые за время наблюдений попала Южная Корея, заняв шестое место – в 2017 году количество южнокорейских проектов в РФ составило 12 (в 2016 году — только два).

Положительный тренд наблюдается и у японских инвесторов: число проектов японских компаний увеличилось с 12 до 17.

Запад

Страны Западной Европы по итогам 2017 года продемонстрировали разнонаправленную динамику.

В 2015 и 2016 годах первое место по количеству новых проектов в РФ занимала Германия. Однако в 2017 году количество немецких проектов в России уменьшилось до 28 с 43 в 2016 году. Таким образом, эта страна опустилась на вторую строчку в топ-10 по количеству финансируемых проектов в РФ.

США, показав в 2016 году рекордный рост, в 2017 году снизили инвестиционную активность. Количество реализованных проектов уменьшилось вполовину – с 38 до 19. Тем не менее, и с таким результатом США заняли третью позицию в списке десяти основных стран, инвестирующих в Россию.

В то же время положительную динамику продемонстрировали итальянские инвесторы, которые вложили средства в 17 проектов на территории РФ и вышли на один уровень с Японией, заняв соответственно четвертую и пятую сточку в топ-10 стран, направляющих прямые инвестиции в РФ.

Франция показала снижение числа новых проектов – с 20 до 11 за год (седьмая строчка в топ-10), Швейцария же увеличила свое присутствие в России: в 2016 году было реализовано семь проектов, а в 2017 году — уже 11 (восьмая строчка).

В десятку крупнейших инвесторов вошла Великобритания, которая в 2017 году вложила средства в восемь проектов против двух в 2016 году (девятое место). Финляндия замыкает десятку лидеров. Число проектов ее компаний в России оказалось стабильным: по семь в 2016 и 2017 году.

Региональный интерес

Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов по итогам 2017 года остаются Москва и Московская область – здесь сосредоточены 54 проекта (в 2016 году их было 49). Значительная часть проектов (10) в этом регионе в прошлом году пришлась на фармацевтическую промышленность. Лидером по инвестициям в столичном регионе стала Германия (10 проектов), за ней следует Китай (6 проектов). По четыре проекта финансируют компании из США и Швейцарии.

Санкт-Петербург и Ленинградская область удерживают второе место: здесь ведутся 17 проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций — на два больше, чем в 2016 году. Из них три проекта финансируются инвесторами из Финляндии, по два проекта – компаниями из Германии, Израиля и США.

По итогам 2017 года положительная динамика наблюдается во многих регионах России. Например, в Татарстане количество проектов с участием прямых иностранных инвестиций выросло в два раза – с 7 до 14. Три проекта в регионе приходятся на инвесторов из США, по два – на Китай и Турцию.

Значительный рост показал Приморский край: там число новых проектов за год увеличилось с 7 до 12. Этот регион оказался интересным преимущественно для азиатских инвесторов – в три проекта направили средства компании из Китая, по два пришлось на компании из Японии, Южной Кореи и Гонконга, по одному проекту поддерживают предприниматели из Индии и Камбоджи.

В десятку регионов-лидеров по количеству проектов прямых иностранных инвестиций в 2017 году вошла и Липецкая область: в 2016 году на ее долю приходилось только два проекта, а в 2017 – уже 9. Из них два проекта получили инвестиции из США, остальные – из Европы.

По пять проектов привлекли прямые иностранные инвестиции сразу в нескольких регионах России – Башкирии, Ставропольском крае, а также в Белгородской, Владимирской, Новосибирской и Ульяновской областях.

Обратная ситуация наблюдалась в Калужской области, которая в 2016 году занимала второе место по количеству проектов с участием прямых иностранных инвестиций. В 2017 году их количество снизилось с 15 до 7, а в состав инвесторов вошли только европейские компании.

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