Набиуллина назвала условия для экономического роста в России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экономический рост в России возможен в условиях макростабильности и сбалансированного бюджета, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью каналу CNBC.

"Я считаю, что структурные реформы в России возможны, не говоря уже о том, что они необходимы. Ожидается, что правительство подготовит особые меры к осени, к октябрю, для того чтобы достичь более высоких темпов экономического роста и повысить благосостояние. С позиции Банка России хочу подчеркнуть, что такие реформы должны идти рука об руку с макроэкономической стабильностью", — отметила Набиуллина.

"Иными словами, условиями экономического роста являются макроэкономическая стабильность, низкая инфляция и сбалансированный бюджет. Новому правительству это под силу. Банк России выполнит свою часть работы по обеспечению макроэкономической стабильности", — сказала она.

На вопрос журналиста, согласен ли регулятор с утверждением, что жертвует экономическим ростом ради стабильности, Набиуллина ответила, что такая точка зрения некорректна. "Это ложное противопоставление. Высокие темпы экономического роста могут быть достигнуты только в условиях макростабильнсти", — подчеркнула она.