Сбербанк спас от киберпреступников около 14 миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Сбербанк с начала 2018 года спас от киберпреступников 13,8 миллиарда рублей средств на счетах клиентов, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред банка Станислав Кузнецов.

По его словам, число преступлений мошеннического характера с использованием методов социальной инженерии в России не снижается.

"Нет, не снизилось (число таких преступлений — ред.). К сожалению, именно Россия беспрецедентно лидирует по этому направлению. У нас ежедневно совершается уже несколько тысяч таких преступлений", — сказал Кузнецов.

"Сегодня мы видим, что число попыток украсть деньги у наших клиентов достигает 10, иногда 11 тысяч в неделю, мы останавливаем все сомнительные необычные для клиента транзакции", — подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что Сбербанк спас от кибермошенничества "13,8 миллиарда рублей с начала года".