В Сбербанке рассказали о планах начать доставку грузов беспилотниками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Сбербанк планирует в ноябре-декабре начать доставку наличных и грузов беспилотными вертолетами в отдаленные регионы РФ, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред банка Станислав Кузнецов.

"Мы в нашей лаборатории робототехники продолжаем очень активные работы над несколькими типами дронов. Как минимум пять, а то и шесть типов разных дронов сегодня исследуются, создаются, строятся и используются в моделях", — сказал он.

Кузнецов добавил, что в 2018 году на площадке ПМЭФ Сбербанк покажет новый беспилотный летательный аппарат, который построен в формате вертолета. Он небольших размеров, у него размах не более трех метров и он может перевозить около 70 килограммов груза.

"Но мы с партнерами работаем над увеличением грузоподъемности до 100 килограммов. Сегодня идут испытания, вертолет строится, мы предполагаем, что завершение этой работы будет в сентябре-октябре, а в ноябре-декабре мы ожидаем, то этот вертолет будет поставлен на крыло, как говорят авиаторы", — отметил Кузнецов.

Такая технология, по его словам, будет востребована в труднодоступных районах, где, нет дорог, и там, где необходимо доставить документы, грузы, либо денежные средства. У вертолета есть спецконтейнер, он вмонтирован в днище вертолета, и, например, завладеть этими деньгами невозможно при любых условиях, потому что этот спецконтейнер имеет уникальную защиту — при любой попытке взлома деньги заливает краской и они становятся непригодны к использованию.

По грубым расчетам, вес 5-тысячной купюры составляет 1,02 грамма. Таким образом, в 100 килограммах можно уместить порядка 98 тысяч купюр данного номинала, что составляет более 490 миллионов рублей.