В Сбербанке рассказали об успехах работы системы распознавания лиц в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Система распознавания лиц, разработанная Сбербанком совместно с компанией VisionLab, за месяц тестирования помогла правоохранительным органам распознать и задержать 42 преступника в московском метро, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, компании достаточно далеко продвинулись в разработке проекта по идентификации по голосу и лицам, система в пилотном режиме тестировалась в метрополитене.

"Мы совместно с правоохранительными органами, с руководством московского метро, с УВД на транспорте договорились в порядке эксперимента на четырех станциях метрополитена применить эту технологию, но не на пропускной режим, а на розыск преступников", — рассказал собеседник агентства.

"Мы загрузили в эту систему 50 тысяч фотографий преступников, которые находятся в базе данных федерального розыска. Причем, большинство этих фотографий — плохого качества. В результате 42 рецидивиста за месяц были на четырех станциях метро задержаны. Они получили новые сроки и уехали в новые места лишения свободы", — добавил он.

Эти технологии будут востребованы для применения в аэропортах, в местах массового скопления людей, для поиска пропавших, уверен Кузнецов.

"Сегодня как минимум представители полутора десятка стран мира очень хотели бы получить эти разработки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возможность внедрения такой системы в Москве президент банка Герман Греф планирует обсудить с мэром столицы Сергеем Собяниным. Это обсуждение может состояться на ПМЭФ либо отдельно в ближайшее время, сказал Кузнецов.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.