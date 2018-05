Саудовская Аравия планирует более 30 встреч с российской стороной на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Делегация Саудовской Аравии запланировала более 30 деловых встреч с российским бизнесом и руководством на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ председатель правления Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с королевством (РОСА) Андрей Тарасов.

В состав саудовской делегации вошли представители Агентства денежного обращения Саудовской Аравии, министерства здравоохранения королевства, министерства финансов, министерства коммуникаций и информационных технологий, министерства торговли и инвестиций, суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), главного управления гражданской авиации (GACA), главного управления по инвестициям (SAGIA), торгово-промышленной палаты, управления по развитию экспорта (SEDA), Научно-исследовательского института имени Короля Абдулазиза (KACST), Института атомной и возобновляемой энергетики Короля Абдулазиза (KACARE), а также The national center of performance measurements (ADAA) и Saudi Standards, Metrology and Quality Org. В общей сложности численность делегации составила более 100 человек.

"На ПМЭФ приедет большая группа представителей Саудовской Аравии. Возглавлять ее будет министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. И сам визит большой делегации Саудовской Аравии на ПМЭФ говорит о том, что со стороны королевства есть большой интерес к взаимоотношениям с Российской Федерацией, именно между бизнес-сообществами", — сказал Тарасов.

"Визит не сырой, он очень хорошо подготовлен и проработан… И на ПМЭФ будет более 30 встреч в рамках как раз саудовско-российских отношений. Это будут не протокольные, а деловые, рабочие встречи, которые, я думаю, принесут большие результаты в дальнейшем", — отметил он.

"(Соглашений — ред.) можно ожидать в первую очередь, в энергетике. Основной блок. Который они привезут, это энергетика, медицина и добыча и переработка полезных ископаемых. Вот те три направления, на которые они сейчас делают упор. И я думаю, что в этом направлении будет большое развитие", — также добавил Тарасов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.