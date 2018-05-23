Ушаков назвал тему переговоров Путина и Лагард на ПМЭФ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и директор-распорядитель Международного валютного Фонда Кристин Лагард при встрече на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обменяются мнениями в сфере мировой экономики, российский лидер может затронуть тему реформирования МВФ и тему санкций, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Также запланирована встреча с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, наш президент ее хорошо знает еще по тому времени, когда она занималась торгово-экономическими связями с Россией, будучи министром во французском правительстве… Предполагается обмен мнениями по ситуации в мировой экономике", — сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что Россия разделяет многие оценки фонда относительно сохраняющихся рисков для устойчивости мировой экономики, критику руководства МВФ по поводу односторонних протекционистских мер, которые принимаются рядом стран в нарушение универсальных норм и правил ВТО.

"Мы ожидаем, что президент затронет тему реформирования Международного валютного фонда. На наш взгляд, действующее распределение квот в капитале фонда в пользу западных стран не вполне справедливо и не отражает, в частности, удельный вес быстроразвивающихся стран", — добавил Ушаков.

"Санкционная тематика также в числе тем, которые могут быть обсуждены", — подчеркнул помощник президента.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.