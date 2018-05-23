Путин на ПМЭФ встретится с зампредом КНР и президентом республики Сербской

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет встречи с зампредом Китайской народной республики Ван Цишанем и президентом республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На форуме предусмотрена краткая встреча с президентом республики Сербской Милорадом Додиком, президент наш тоже с ним регулярно встречается. Кстати, последний контакт был на прошлогоднем заседании форума в Санкт-Петербурге", — сказал журналистам Ушаков.

"Запланирована встреча с заместителем председателя Китая Ван Цишанем, Беседа будет с ним весьма полезной с учетом подготовки государственного визита нашего президента в Китай и участия Владимира Владимировича в саммите ШОС, это 8-10 июня", — добавил Ушаков.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.