Источник рассказал о планах РФПИ инвестировать в космическую отрасль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. РФПИ с партнерами рассматривают проекты "Российских космических систем" по созданию космической инфраструктуры для совместных инвестиций, сказал РИА Новости источник на финансовом рынке в кулуарах ПМЭФ.

"Реализация коммерческих проектов по созданию космической инфраструктуры позволит увеличить до 75% долю на внутреннем рынке аппаратуры и систем для орбитальных группировок и наземных комплексов. Сейчас РФПИ с иностранными партнёрами изучают такую возможность", — сказал собеседник агентства.

Реализация этого проекта будет направлена на создание цифровой среды управления, проектирования и производства передовых компонентов для космоса, добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.