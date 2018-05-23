РИА Рейтинг: Москва и Петербург лидируют в социально-экономическом развитии

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра сохранили лидирующие позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2017 года, увеличилось число регионов, продемонстрировавших положительную динамику экономических показателей, свидетельствуют результаты исследования, подготовленного по заказу "РИА Новости" рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня" к Петербургскому международному экономическому форуму-2018.
Рейтинг построен на основе анализа четырех групп показателей: масштаба экономики, ее эффективности, бюджетной сферы, социальной сферы.
Позитивный фон
Эксперты в целом позитивно характеризуют результаты экономического развития Российской Федерации в 2017 году. После двухлетнего спада ВВП России в 2017 году, согласно оценке Росстата, вырос на 1,5%. За последние годы более высокий результат был получен только в 2013 году. Положительной динамикой характеризовались многие экономические показатели: промышленное производство, сельское хозяйство, розничная торговля, инфляция.
По данным авторов исследования, в региональном разрезе также произошли позитивные изменения – увеличилось число регионов, продемонстрировавших положительную динамику экономических показателей. В частности, промышленное производство в 2017 году выросло в 73 субъектах РФ, что на 12 больше, чем в предыдущем году.
На фоне улучшения макроэкономической ситуации разрыв в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, увеличился.
Лидеры и аутсайдеры
В 2017 году лидеры и аутсайдеры рейтинга социально-экономического положения регионов РФ в основном сохранили свои позиции, свидетельствует исследование. Первые места занимают Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В предыдущем рейтинге эти регионы тоже занимали первые три места.
В первой двадцатке рейтинга не произошло существенных изменений. Ее состав покинула Челябинская область, которая опустилась на две позиции и в рейтинге по итогам 2017 года занимает 22-е место. Вошла в первую двадцатку рейтинга Липецкая область, поднявшись с 22 на 19 место.
Существенные изменения произошли среди регионов, находящихся в середине рейтинга. Более чем на десять позиций передвинулись четыре региона, из которых три поднялись в рейтинге, а один опустился.
Укрепили позиции
Рост рейтинга Кемеровской области обусловлен улучшением в 2017 году многих показателей, так, объем инвестиций в основной капитал вырос на 16.3%. Повышению в рейтинге также помог рост доли прибыльных предприятий, снижение задолженности по налогам, рост доходов консолидированного бюджета, существенное сокращение долговой нагрузки. Немалую поддержку экономике области оказало повышение цен на уголь — за год в среднем на 40%.
Улучшение позиций Калужской области с 35-го места в рейтинге по итогам 2016 года до 23-го места в 2017 году обусловлено улучшением бюджетных и экономических показателей. По итогам прошлого года в регионе выросли доходы консолидированного бюджета, в результате чего он исполнен с профицитом, также снизился уровень долговой нагрузки, довольно существенно увеличилось промышленное производство, повысилась доля прибыльных предприятий, снизилась задолженность по налогам.
В крутом пике
Снижение позиций Томской области во многом обусловлено ухудшением бюджетных показателей. В 2017 году сократились доходы консолидированного бюджета, вырос дефицит бюджета и повысился уровень долговой нагрузки. Снизилась доля прибыльных предприятий, сократились инвестиции в основной капитал, ухудшилось отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Добыча нефти, которая является одной из важнейших отраслей в регионе, сократилась за год более чем на 5%. При этом можно отметить и ряд позитивных факторов: в 2017 году в Томской области снизился уровень безработицы, сократилась задолженность по налогам и сборам.
В Оренбургской области уменьшилась доля прибыльных предприятий, повысилась младенческая смертность, несколько увеличился дефицит бюджета, выросла задолженность по налогам. Несмотря на увеличение доходов консолидированного бюджета, темпы их роста были ниже, чем у многих других регионов, в результате позиции области по этому показателю снизились. В то же время ряд показателей Оренбуржья улучшился. В частности, выросли инвестиции в основной капитал, снизился уровень долговой нагрузки.
Позитивный прогноз
По мнению экспертов "РИА Рейтинг", в зоне неопределенности находятся те регионы, в городах которых будут проводиться матчи ЧМ-18 (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская, Волгоградская, Нижегородская, Самарская, Ростовская и Свердловская области, республики Татарстан, Мордовия и Краснодарский край). С одной стороны, здесь ожидается рост потребительского спроса и транспортных перевозок, но, с другой стороны, возможен спад инвестиций из-за фактора высокой базы, кроме того, не исключены временные остановки ряда крупных предприятий по экологическим соображениям.
Подробно с результатами и методикой исследования можно познакомиться на сайте riarating.ru.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.