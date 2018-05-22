РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Петербургский международный экономический форум

Россия и Франция во время ПМЭФ обсудят проекты по атому в третьих странах

14:3622.05.2018
(обновлено: 14:47 22.05.2018)
01271
© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция. Архивное фотоАтомная электростанция. Архивное фото
© Fotolia / chalabala

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российско-французский "ядерный диалог" пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге во время Петербургского международного экономического форума, сообщил во вторник департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
ПМЭФ-2018: готовность номер один

"На "ядерном диалоге" планируется представить совместные проекты по сотрудничеству в третьих странах в таких сферах, как инжиниринг и производство оборудования для АЭС, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективность, цифровая трансформация энергетики и ядерный топливный цикл", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в мероприятии примут участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, генеральный администратор Комиссариата по атомной и возобновляемой энергетики Франции Франсуа Жак, топ-менеджеры российских и французских компаний атомной отрасли, в том числе АО "Концерн Росэнергоатом", Electricite de France (EDF), Schneider Electric, Assystem и других.

Международный форум Атомэкспо 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Россия и Чили будут развивать сотрудничество по мирному атому
Сотрудничество Франции и России в сфере атомной энергетики длится уже более 40 лет. Отечественная атомная отрасль вышла на европейский рынок в 1971 году именно во Франции, тогда был подписан контракт на поставку российских услуг по обогащению урана между компанией "Техснабэкспорт" и Комиссариатом по атомной энергии CEА.

АО "Концерн Росэнергоатом" и французская компания EDF с 1994 года сотрудничают в таких сферах, как эксплуатация, модернизация и продление срока эксплуатации АЭС, вывод из эксплуатации и обращение с радиоактивными отходами, исследования и разработки по вопросам эксплуатации. Сотрудничество направлено на достижение двух главнейших целей – обеспечение безопасности и эффективности эксплуатации энергоблоков АЭС. Одно из перспективных направлений — реакторы четвертого поколения, по которым у России и Франции есть перспективные наработки. Очередное соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано в апреле 2016 года, в рамках заседания Всемирного совета управляющих ВАО АЭС в Санкт-Петербурге.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Французский бизнес продолжит работу в Иране и в России
Успешно развивается кооперация топливной компании Росатома ТВЭЛ с компанией Framatome по производству и поставкам ядерного топлива из регенерированного урана в страны Западной Европы (Великобритания, Германия, Швеция, Швейцария, Нидерланды). Это сотрудничество ведется с 1996 года. За период кооперации изготовлено и поставлено почти 4 тысячи тепловыделяющих сборок и 460 тонн топливных таблеток. За все это время не было ни одной рекламации по качеству поставляемой продукции или нарушению сроков поставок.

Предприятие Росатома ФГУП "Уральский электромеханический завод" (УЭМЗ, Екатеринбург) сотрудничает с компанией Schneider Electric по локализации производства ячеек среднего напряжения. Сотрудничество успешно развивается с 2013 года. В частности, достигнуто соглашение, что на уральском предприятии будет развернуто лицензионное производство комплектных распределительных устройств КРУ 6-10 кВ (MC Set). Опытные образцы ячеек были собраны в конце 2017 года.

Французские компании активно участвуют в проектах Росатома, поставляя крупные комплектующие, например, автоматику систем управления технологическими процессами (компании Framatome, Rolls-Royce и Schneider Electric) или турбины (Alstom/GEAST). Речь идет о контрактах на сотни миллионов евро по каждому энергоблоку и о еще более значительных суммах для проектов, которые Росатом реализует в европейских странах: АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, энергоблоки №5 и №6 АЭС "Пакш" в Венгрии. В перспективе реализация совместных проектов может создать выручку в десятки миллиардов евро для французских и европейских компаний. Так, контракты на поставку турбин Arabelle – в частности, для АЭС "Аккую" (Турция) и АЭС "Эль-Дабаа" (Египет) — вместе необходимыми услугами оцениваются в 6 миллиардов евро и обеспечивают объем работ на 10 лет вперед.

Комментировать
Петербургский международный экономический форум
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена