Россия и Франция во время ПМЭФ обсудят проекты по атому в третьих странах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российско-французский "ядерный диалог" пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге во время Петербургского международного экономического форума, сообщил во вторник департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

"На "ядерном диалоге" планируется представить совместные проекты по сотрудничеству в третьих странах в таких сферах, как инжиниринг и производство оборудования для АЭС, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективность, цифровая трансформация энергетики и ядерный топливный цикл", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в мероприятии примут участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, генеральный администратор Комиссариата по атомной и возобновляемой энергетики Франции Франсуа Жак, топ-менеджеры российских и французских компаний атомной отрасли, в том числе АО "Концерн Росэнергоатом", Electricite de France (EDF), Schneider Electric, Assystem и других.

Сотрудничество Франции и России в сфере атомной энергетики длится уже более 40 лет. Отечественная атомная отрасль вышла на европейский рынок в 1971 году именно во Франции, тогда был подписан контракт на поставку российских услуг по обогащению урана между компанией "Техснабэкспорт" и Комиссариатом по атомной энергии CEА.

АО "Концерн Росэнергоатом" и французская компания EDF с 1994 года сотрудничают в таких сферах, как эксплуатация, модернизация и продление срока эксплуатации АЭС, вывод из эксплуатации и обращение с радиоактивными отходами, исследования и разработки по вопросам эксплуатации. Сотрудничество направлено на достижение двух главнейших целей – обеспечение безопасности и эффективности эксплуатации энергоблоков АЭС. Одно из перспективных направлений — реакторы четвертого поколения, по которым у России и Франции есть перспективные наработки. Очередное соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано в апреле 2016 года, в рамках заседания Всемирного совета управляющих ВАО АЭС в Санкт-Петербурге.

Успешно развивается кооперация топливной компании Росатома ТВЭЛ с компанией Framatome по производству и поставкам ядерного топлива из регенерированного урана в страны Западной Европы (Великобритания, Германия, Швеция, Швейцария, Нидерланды). Это сотрудничество ведется с 1996 года. За период кооперации изготовлено и поставлено почти 4 тысячи тепловыделяющих сборок и 460 тонн топливных таблеток. За все это время не было ни одной рекламации по качеству поставляемой продукции или нарушению сроков поставок.

Предприятие Росатома ФГУП "Уральский электромеханический завод" (УЭМЗ, Екатеринбург) сотрудничает с компанией Schneider Electric по локализации производства ячеек среднего напряжения. Сотрудничество успешно развивается с 2013 года. В частности, достигнуто соглашение, что на уральском предприятии будет развернуто лицензионное производство комплектных распределительных устройств КРУ 6-10 кВ (MC Set). Опытные образцы ячеек были собраны в конце 2017 года.

Французские компании активно участвуют в проектах Росатома, поставляя крупные комплектующие, например, автоматику систем управления технологическими процессами (компании Framatome, Rolls-Royce и Schneider Electric) или турбины (Alstom/GEAST). Речь идет о контрактах на сотни миллионов евро по каждому энергоблоку и о еще более значительных суммах для проектов, которые Росатом реализует в европейских странах: АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, энергоблоки №5 и №6 АЭС "Пакш" в Венгрии. В перспективе реализация совместных проектов может создать выручку в десятки миллиардов евро для французских и европейских компаний. Так, контракты на поставку турбин Arabelle – в частности, для АЭС "Аккую" (Турция) и АЭС "Эль-Дабаа" (Египет) — вместе необходимыми услугами оцениваются в 6 миллиардов евро и обеспечивают объем работ на 10 лет вперед.