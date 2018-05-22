Представительная делегация бизнесменов из Италии примет участие в ПМЭФ

РИМ, 22 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Представительная делегация итальянских промышленников и предпринимателей прибудет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы содействовать развитию двустороннего сотрудничества в рамках "экономики доверия", существующей несмотря на антироссийские санкции ЕС, сообщили РИА Новости в ассоциации "Познаем Евразию", которая является региональным партнером ПМЭФ.

В работе форума примут участие руководители ведущих промышленных и финансовых компаний страны, в том числе главный исполнительный директор Snam Марко Алвера, председатель совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, президент Maire Tecnimont Фабрицио Ди Амато, главный исполнительный директор Assicurazioni Generali Филипп Донне, полномочный управляющий SACE Алессандро Дечио, а также другие видные капитаны итальянского бизнеса.

"Диалог и бизнес-дипломатия, а также развитие связей между нашими странами по линии регионов и гражданских обществ образуют тот архетип итальянского участия в ПМЭФ, который наша ассоциация продвигает уже многие годы. В результате этот форум все в большей степени представляет собой стратегический хаб, который содействует национальной политике интернационализации, нацеленной, в том числе, на спрос в азиатских странах, заинтересованных в итальянских товарах", — заявил РИА Новости президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико.

По уже сложившейся традиции представители Италии примут участие в форуме малого и среднего бизнеса на тему "Европейские технологии для повышения качества жизни", который в среду предварит официальное открытие ПМЭФ. Он организован по инициативе российского Агентства по технологическому развитию и Инновационного центра итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo. Однако главным мероприятием форума с участием итальянских представителей станет круглый стол "Россия-Италия", который пройдет на ПМЭФ в пятницу и будет посвящен поиску новых путей для дальнейшего раскрытия потенциала взаимовыгодных двусторонних связей. Одним из перспективных направлений работы может, в частности, стать переход от традиционной торговли к совместному производству товаров, в том числе для рынков третьих стран.

Кроме того, итальянцы примут действенное участие в культурной программе форума. При поддержке банка Intesa Sanpaolo и ассоциации "Познаем Евразию" состоится, в частности, совместный концерт хора туринского Театро Реджио и симфонического оркестра Мариинского театра. Примечательно, что в репертуаре обоих коллективов всегда было много произведений Джузеппе Верди, некоторые из которых будут представлены вниманию петербургской публики. Кроме того, в Санкт-Петербург будут привезены три русских иконы XV века из собрания Intesa Sanpaolo, которые будут экспонироваться Государственном Русском музее. Наконец, учитывая интерес к итальянской кухне, для участников ПМЭФ будет открыт ресторан La stella d’Italia, где некоторые свои блюда представит знаменитый шеф-повар из Турина Маттео Баронетто.

ПМЭФ проводится с 1997 года, и с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. В этом году форум состоится 24-26 мая. Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.