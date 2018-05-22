Представительная делегация бизнесменов из Италии примет участие в ПМЭФ

РИМ, 22 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Представительная делегация итальянских промышленников и предпринимателей прибудет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы содействовать развитию двустороннего сотрудничества в рамках "экономики доверия", существующей несмотря на антироссийские санкции ЕС, сообщили РИА Новости в ассоциации "Познаем Евразию", которая является региональным партнером ПМЭФ.
В работе форума примут участие руководители ведущих промышленных и финансовых компаний страны, в том числе главный исполнительный директор Snam Марко Алвера, председатель совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, президент Maire Tecnimont Фабрицио Ди Амато, главный исполнительный директор Assicurazioni Generali Филипп Донне, полномочный управляющий SACE Алессандро Дечио, а также другие видные капитаны итальянского бизнеса.
"Диалог и бизнес-дипломатия, а также развитие связей между нашими странами по линии регионов и гражданских обществ образуют тот архетип итальянского участия в ПМЭФ, который наша ассоциация продвигает уже многие годы. В результате этот форум все в большей степени представляет собой стратегический хаб, который содействует национальной политике интернационализации, нацеленной, в том числе, на спрос в азиатских странах, заинтересованных в итальянских товарах", — заявил РИА Новости президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико.
ПМЭФ проводится с 1997 года, и с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. В этом году форум состоится 24-26 мая. Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.