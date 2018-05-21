Роскомнадзор проведет сессию по борьбе с пиратством в интернете

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Роскомнадзор 25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) проведет сессию "Защита авторских прав в эпоху интернета. Роль борьбы с пиратством в интернете в развитии легального контента", сообщает ведомство.

"Сессия посвящена развитию институтов защиты авторских и смежных прав в сети интернет, совершенствованию законодательства в этой сфере, новым возможностям медиа-компаний в распространении легального контента", — говорится в сообщении.

В дискуссии примут участие руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, президент холдинга "Газпром-Медиа" Дмитрий Чернышенко, гендиректор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе, руководитель крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi.ru Олег Туманов, первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев и другие.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.