В РФПИ рассказали о задачах на ближайшие шесть лет

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций в ближайшие шесть лет намерен фокусироваться на инвестициях в улучшение качества жизни граждан, инфраструктуру, технологии, импортозамещение, в поддержку экспорта и региональное развитие, сообщил журналу ПМЭФ, подготовленному фондом Росконгресс, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Совокупный объем инвестиций фонда и партнеров уже превышает 1,2 триллиона рублей. Сегодня инвестиции РФПИ и партнеров составляют более 90% сделок фондов прямых инвестиций в России, а также свыше 50% рынка венчурных инвестиций. При этом портфель фонда демонстрирует среднегодовую доходность на уровне 15%.

"В ближайшие шесть лет фонд намерен сфокусироваться на реализации задач, поставленных в послании президента, через привлечение в страну "умного" капитала наших иностранных партнеров. При этом для нас неизменно важной остается доходность вложений. Фонд определил шесть приоритетных направлений для инвестиций. Это улучшение качества жизни граждан, инфраструктура, технологическое развитие, повышение эффективности, импортозамещение, реализация экспортного потенциала и региональное развитие", — сказал Дмитриев.

В технологиях РФПИ уже объявил об инвестициях в ряд проектов, например, по телемедицине — компанию Doctis. "По нашим оценкам, российское здравоохранение также станет точкой роста. Объем только бюджетных инвестиций в эту сферу вырастет вдвое и достигнет 4-5% ВВП. Проекты на основе государственно-частного партнерства в здравоохранении получат широкое распространение и будут очень привлекательны для частных инвесторов", — полагает глава РФПИ.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.