AmCham назвала перспективные отрасли для сотрудничества России и США

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Легкая промышленность, потребительские товары и фармацевтика являются перспективными сферами для сотрудничества России и США, поскольку они не затронуты санкциями, полагает президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, слова которого приводятся в журнале ПМЭФ-2018, подготовленном фондом "Росконгресс".

"Легкая промышленность, потребительские товары. Эти сферы не затронуты санкциями и иными внешними факторами", — сказал он, отвечая на вопрос, в каких отраслях экономическое сотрудничество между Россией и США наиболее возможно.

"Активное развитие бизнеса сдерживает низкий платежеспособный спрос. После серьезного обвала цен на нефть государственный бюджет России фактически смог восстановиться. Восстанавливаются и госинвестиции в крупные инфраструктурные проекты. А деньги в карманах у россиян восстанавливаются медленнее всего, и мы это постоянно слышим от наших компаний, работающих в сфере FMCG", — добавил Родзянко.

Еще одно направление для такого сотрудничества, по его словам, это здравоохранение и фармацевтика.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018) пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.