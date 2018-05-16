Путин в рамках ПМЭФ проведет встречу с иностранными инвесторами

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 мая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет встречу с иностранными инвесторами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это будет поздний вечер в канун главной сессии", — сказал Песков, добавив, что это традиционная встреча, в которой принимают участие портфельные инвесторы.

Песков отметил, что организаторами встречи выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Панельная сессия запланирована на 25 мая.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.